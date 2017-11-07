Держстат: найменша середня зарплата в Україні у працівників охорони здоров’я

Найменша середня заробітна плата в Україні у працівників сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4870 гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики на вересень 2017 року.

За даними служби, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні становила 7351 гривні, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 гривні).

Порівняно із серпнем розмір середньої заробітної плати в Україні збільшився на 3,3%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2016 року) – на 37,2%.

Найбільша середня зарплата в працівників сфери «Інформація та телекомунікація» – 12 263 гривні та у сфері «Фінансова та страхова діяльність» – 12 901 гривня.

У сфері професійної, наукової та технічної діяльності середня зарплата 10 730 гривень, в сфері «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» – 9 875 гривень, в промисловості – 7 906 гривні.

За даними Держстату, найменші середні заробітні плати у галузі «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» – 5 731 гривня, «тимчасове розміщення й організація харчування» – 5 105 гривень, «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» – 4 870 гривень.

У сфері промисловості найбільша середня зарплата в тих, хто працює у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (13 834 гривень), найменша – у працівників сфери «водопостачання; каналізація, поводження з відходами» (5 323 гривні).

За даними Кабміну, в Україні зросла кількість людей, які отримують зарплату, більшу ніж мінімальну, – у грудні 2016 року частка людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 гривень, становила понад 40%, нині це тільки 20%.