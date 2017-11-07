Данилюк заявляє про відновлення податкової перевірки щодо нього

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно нього.

«Перевірку відновили, незважаючи на закриття справи ГПУ та на неузгодження цих дій з нормами Податкового кодексу про обмеження на строк проведення перевірок», – написав Данилюк на своїй сторінці у Facebook, додавши, що 6 листопада він отримав висновок головного управління ДФС в Києві щодо перевірки.

У ДФС наразі його заяву не коментували.

31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного й іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року. Таке рішення раніше ухвалив Печерський районний суд Києва за клопотанням прокуратури після депутатського звернення. Генпрокуратура підозрювала Данилюка в несплаті податків.

Олександр Данилюк усі обвинувачення відкинув. За словами міністра, рішення провести перевірку за період з 1998 по 2016 рік не узгоджується з нормами Податкового кодексу України про обмеження на строк проведення податкових перевірок.

У вересні Данилюк повідомив, що Генеральна прокуратура закрила справу.