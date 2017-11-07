США: Білий дім вшанував 7 листопада як Національний день пам’яті жертв комунізму

У США Білий дім із нагоди сотих роковин більшовицького перевороту в Росії, відомого також як Жовтнева революція, 1917 року оприлюднив заяву, в якій визначив цей день як Національний день пам’яті жертв комунізму.

«Більшовицька революція призвела до постання Радянського Союзу і його темних десятиліть репресивного комунізму, політичної філософії, несумісної зі свободою, добробутом і гідністю людського життя», – мовиться в заяві.

У ній нагадано, що за останнє століття комуністичні тоталітарні режими по всьому світі вбили понад 100 мільйонів людей, а ще незліченно більше людей було змушене зазнати експлуатації, насильства і невимовного спустошення.

«Ці кроки, здійснені під брехливим приводом визволення, систематично окрадали невинних людей, позбавляючи їх Богом даних прав на вільне сповідання віри, свободу зібрань і незліченних інших прав, які ми вважаємо священними і недоторканними. Громадяни, які пригнули свободи, зазнавали поневолення з боку держави через примус, насильство і страх», – заявили в Білому домі.

«Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув, і тих, хто продовжує страждати під владою комунізму. В пам’ять про них і на честь нестримного духу тих, хто відважно боровся за розповсюдження свободи і вільних можливостей по всьому світі, наша нація підтверджує рішучий і твердий намір світити світлом свободи всім, хто прагне світлішого, вільнішого майбутнього», – мовиться в заяві прес-служби Білого дому США.

7 листопада сповнюється 100 років від часу більшовицького перевороту в Росії, так званої Жовтневої революції 1917 року, яка скинула республіканську владу країни і запровадила диктатуру комуністичного режиму. Наступними десятиліттями такий режим в СРСР сприяв встановленню схожих режимів і в багатьох інших країнах.