У трьох регіонах окупованого Криму проходять чергові обшуки – активісти

У Бахчисараї, Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району окупованого Криму у середу проходять обшуки в активістів і громадських активістів. Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність».

За даними активістів у Facebook, у Бахчисараї російські силовики прийшли з обшуком до громадянського активіста Сейтумера Сейтумерова. Також обшуки проходять в будинку активіста Алімдара (Руслана) Белялова у Старому Криму. Ще один обшук зафіксували активісти в селищі Зарічне в будинку Ельдара Кантімірова.

Кримські адвокати Едем Семедляев і Еміль Курбедінов підтвердили інформацію про обшуки.

«Черговий« удар спецслужб Росії по «Кримської солідарності». Обшуки в декількох регіонах», – написав Курбедінов у соцмережі.

Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу поки що немає.

Після анексії Росією українського Криму ФСБ проводить на півострові регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.