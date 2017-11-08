Росія, яка пропустила «Євробачення» в Києві, повернеться на конкурс у 2018-му – організатори

Росія зможе взяти участь у «Євробачення-2018» після перерви цього року, коли її учасник не виступив на пісенному конкурсі в Києві, повідомили організатори на сайті.

«Пісенний конкурс «Євробачення-2018» передбачає, що 42 країни вийдуть на сцену в Лісабоні. 2018-й року стане особливим роком для Швеції, яка відзначить 60-річчя своєї першої появи на конкурсі в 1958 році. Росія також повернеться на конкурс через рік після своєї відсутності», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Євробачення-2018» відбудеться в травні наступного року в Лісабоні. Перший і другий півфінали заплановані на 8 і 10 травня відповідно, фінал – 12 травня.

Служба безпеки України перед початком «Євробачення» заборонила в’їзд до України представниці Росії Юлії Самойловій через те, що вона в 2015 році виступала в анексованому Криму, чим порушила законодавство України. Організатори «Євробачення» запропонували Росії організувати виступ Самойлової через телеміст чи відправити на конкурс іншого учасника. Москва відкинула обидва варіанти і відмовилася від трансляції конкурсу.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Відтак саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.