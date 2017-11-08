Трамп застеріг лідера КНДР «не випробовувати» США і світову спільноту

Президент США Дональд Трамп попередив північнокорейського лідера Кім Чен Ина не випробовувати рішучість Сполучених Штатів, заявивши, що світ «не потерпить режиму-вигнанця, який загрожує світові ядерним знищенням».

У виступі перед південнокорейським парламентом 8 листопада Трамп заявив, що ядерна зброя, яку розробляє Пхеньян, «не робить його безпечнішим».

«Не варто недооцінювати нас і не треба нас випробовувати», – сказав Трамп.

«Ми не дозволимо, щоб американським містам погрожували знищенням. Ми не дозволимо себе залякувати. І ми не дозволимо повторитися найгіршим військовим злочинам тут, на землі, на якій ми боролися і вмирали, щоб її захистити», – сказав президент США, маючи на увазі корейську війну 1950-1953 років.

Трамп також повідомив, що три групи авіаносців США відпливли в західну частину Тихого океану для навчань у регіоні.

Раніше сьогодні погана погода змусила Дональда Трампа відмовитися від несподіваних відвідин демілітаризованої зони, яка розділяє дві Кореї. Білий дім повідомив, що президент «дуже засмучений» з цього приводу. Наступна зупинка азійського турне Трампа – Китай, куди він вже прибув з дружиною.

Як очікують аналітики, американський президент схилятиме Китай, головного союзника Північної Кореї і торгового партнера, посилити тиск на Кім Чен Ина, аби той відмовився від своїх ядерних амбіцій.