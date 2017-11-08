В окупованому Криму знайшли мертвим керівника управління антимонопольної служби ‒ ЗМІ

В анексованому Криму знайшли мертвим керівника управління Федеральної антимонопольної служби Росії в окупованому Криму і Севастополі Тимофія Кураєва, повідомили кілька російських і кримських ЗМІ з посиланням на силові структури. За попередньою інформацією, чоловіка знайшли повішеним.

Управління Федеральної антимонопольної служби Росії

в Криму і Севастополі поки не підтвердило цю інформацію.

За даними з відкритих джерел, Кураєв народився 1973 року в Москві, де здобув вищу освіту, мав досвід роботи в органах внутрішніх справ.

Підконтрольне російській владі управління ФАС Кураєв очолив у 2014 році після анексії півострова.