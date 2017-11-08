На затриманого в анексованому Криму Сейтумерова складають протокол за «пропаганду нацизму» – адвокат

Кримський адвокат Едем Семедляєв повідомляє, що на затриманого після обшуку 8 листопада в Бахчисараї кримчанина Сейтумера Сейтумерова складають адміністративний протокол за статтею «Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики» російського кодексу про адмінпорушення, який Москва нав’язує і в анексованому нею Криму.

Як написав Семедляєв у Facebook, Сейтумерову загрожує накладення адмінштрафу в розмірі від однієї до двох тисяч рублів (від 413 гривень до близько 826 гривень) або адмінарешт на строк до 15 діб з «конфіскацією предмета правопорушення».

У Бахчисараї, Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району анексованого Криму 8 листопада пройшли обшуки в активістів і громадських об’єднань.

За даними «Кримської солідарності», обшуки проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алімдара Белялова (Старий Крим) і Ельдара Кантімірова (Зарічне). Всі, крім Сейтумерова, на даний момент вже перебувають на свободі.

«Кримська солідарність» стверджує, що Сейтумера Сейтумерова, в будинку якого пройшов обшук, відвезли у відділення поліції.

Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу поки що немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.