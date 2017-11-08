Правозахисниця Романова підтвердила, що виїхала з Росії

Голова правозахисної організації «Русь сидящая» Ольга Романова підтвердила, що ще влітку виїхала з Росії. Приводом, за її словами, стали обвинувачення на її адресу з боку представників Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), які звинуватили правозахисницю в розкраданні бюджетних коштів.

7 листопада Романова опублікувала допис у Facebook, в якому повідомила, що виїхала з Росії у червні після того, як поліція обшукала офіс її організації.

Романова заявляє, що не могла розкрадати державні кошти, бо її організація не отримує фінансування від уряду Росії.

Правозахисниця додала, що продовжує брати участь у роботі організації з Німеччини, де у вересні отримала роботу. Вона додала, що у майбутньому планує повернутися до Росії.

Останнім часом декілька російських політиків, правозахисників і журналістів втекли із Росії, побоюючись за свою безпеку.

Критики Кремля заявляють, що уряд президента Росії Володимира Путіна використовує поліцейські обшуки, кримінальні переслідування й інші методи правоохоронних установ для переслідування опонентів й активістів.