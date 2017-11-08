Уряд: з 1 листопада стипендії студентів зростають на 18%

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити стипендії українським студентам на 18% з 1 листопада, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми підвищуємо стипендії, як академічні, так і соціальні для українських студентів… Плюс 18% ви вже отримаєте в листопаді, і в подальших місяцях. Ми шукали варіанти як це зробити, зараз рішення знайдено», – сказав він на засіданні уряду 8 листопада в Києві.

Від 1 січня 2017 року в Україні була запроваджена рейтингова система отримання стипендій. За даними уряду, наразі 50% студентів вишів отримують стипендії: 43% – академічні і 7% – соціальні.

Кабінет міністрів раніше затвердив розмір мінімальної академічної стипендії для вишів III-IV рівня акредитації на рівні 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії становить 1600 гривень. На педагогічних, природничо-математичних й інженерно-технічних спеціальностях розмір стипендії – 1400 гривень, а підвищеної стипендії – близько двох тисяч гривень.