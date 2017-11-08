НАБУ: відкрили справу щодо працівників «Ощадбанку» через зникнення коштів на рахунках Онищенка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо співробітників «Ощадбанку» через зникнення 156,8 мільйонів доларів США на арештованих рахунках компанії, підконтрольної депутатові Верховної Ради Олександру Онищенку.

У бюро уточнюють, що детективи наразі намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тисячі гривень, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з Олександром Онищенком і були арештовані судом у травні 2016 року на рахунках в «Ощадбанку» в рамках розслідування так званої «газової справи».

За даними НАБУ, станом на 17 жовтня 2017 року, ці кошти «зникли з рахунків», в «Ощадбанку» пояснили це тим, що «ці кошти були нібито перераховані до держбюджету на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К».

Детективи НАБУ допитали посадовців «Ощадбанку» для з’ясування обставин виведення арештованих коштів фірми Quickpace Limited з рахунків.

«В ході допиту посадовці не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування цих сум в рахунок держбюджету, посилаючись на заборону розголошувати ці відомості. Таким чином, наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані», – заявляють у НАБУ.

У квітні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. За словами Луценка, рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. Це рішення досі не оприлюднили.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Онищенка в липні минулого року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.