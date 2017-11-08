Google запустив 3D-тур театрами України

Компанія Google Україна в партнерстві з Міністерством культури створила 3D-тур п’ятьма українськими театрами, йдеться в повідомленні в офіційному блозі компанії.

«3D-проект компанії Google Україна і Міністерства культури України «Оперні театри України» ‒ це віртуальна подорож, яка дає можливість ознайомитися з унікальною архітектурою оперних театрів України, зазирнути за лаштунки, відчути дух і атмосферу театру і навіть побувати в тих місцях, які зазвичай закриті для відвідувачів», – йдеться в повідомленні.

У рамках проекту можна здійснити 3D-тури Національним академічним театром опери і балету України імені Тараса Шевченка, Львівським національним академічним театром опери і балету імені Соломії Крушельницької, Чернівецьким академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Ольги Кобилянської, Одеським національним академічним театром опери і балету, Київським національним академічним театром оперети.

Для ресурсу відзняли понад 300 панорам у найцікавіших місцях будівель театрів, а також відео у форматі 360 градусів. Здійснити віртуальну екскурсію можна на смартфоні, планшеті або комп’ютері.

Спеціальний сайт «Оперні театри України» презентували у Національній опері України в дні, коли заклад відзначає свій 150-річний ювілей.