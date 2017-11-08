«Роскомнагляд» перевірить Facebook на відповідність законодавству

«Роскомнагляд» перевірить Facebook на відповідність російському законодавству. Зокрема, відомство має намір перевірити, як соціальна мережа працює з персональними даними російських користувачів, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу агентства.

Раніше в «Роскомнагляді» заявляли, що Facebook може бути заблокований у Росії в 2018 році, якщо не перенесе дані російських користувачів на територію країни. У відомстві зазначали, що не збираються перевіряти Facebook на відповідність законодавству в 2017 році.

Закон про персональні дані росіян діє від 2015 року. Він зобов’язує інтернет-компанії зберігати й обробляти дані громадян Росії на території країни. За порушення цього закону в 2016 році «Роскомнагляд» заблокував соціальну мережу LinkedIn.