Рада Європи визнала Росію відповідальною за виконання Мінських угод

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення на користь Києва щодо виконання Мінських угод, наголосивши на відповідальності Росії, повідомляє президент України Петро Порошенко.

«Вітаю рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо України. Дякую за високу оцінку українських реформ та підтримку у боротьбі з агресією Росії. Рішення Ради Європи підкреслює відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед, щодо припинення вогню та відведення військ», – зазначив Порошенко у Facebook.

Порошенко також зазначив, що Рада Європи визнала прогрес, досягнутий у децентралізації, антикорупційній та судовій реформі, зокрема, у перезавантаженні Верховного суду.

У Раді Європи опублікували рішення Комітету міністрів (КМРЄ). У ньому йдеться зокрема про відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед щодо припинення вогню і відведення військ, збройних формувань та техніки.

12 лютого 2015 року були підписані другі Мінських угод. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – ті домовленості уклали ще у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково, зазначають як сторони конфлікту, так і незалежні спостерігачі.

Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.