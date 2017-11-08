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08 Листопад 2017, Київ 23:50
Новини | Міжнародні

NASA і Uber запустять летюче таксі

Летюче таксі у Дубаї, вересень 2017 року

Американське космічне агентство NASA і служба таксі Uber уклали угоду про спільну роботу над летючим таксі Uber Elevate, повідомляє Reuters.

NASA буде забезпечувати стеження за апаратами Uber Elevate і управляти ними у міському повітряному просторі, не створюючи перешкод для аеропортів. Uber не займатиметься виробництвом летючих таксі самостійно. У компанії відзначають, що створять інфраструктуру у партнерстві з одним з виробників авіатехніки.

Тестування Uber Elevate почнеться у 2020 році. Запустити послугу у комерційну експлуатацію планують у 2028 року до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

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