ФСБ відпустила жінок, затриманих на адмінкордоні з Кримом

В анексованому Криму на адміністративному кордоні з боку співробітників ФСБ Росії пізно ввечері 8 листопада відпустили групу з п’яти дружин заарештованих фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» і двох представниць організації «Бизим Балалар», які їх супроводжували. Про це повідомив кореспондент російської служби Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«Затриманих на адміністративному кордоні дівчат допитували по одній. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, чи не збираються дівчата виїхати до ІДІЛ (раніше поширена назва угруповання «Ісламська держава» – ред.), навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там «з кимось, хто міг порушити закон». Під час опитування двом стало зле, одна знепритомніла. Прикордонники назвали це «театральною виставою», швидку допомогу викликали через сорок хвилин», – повідомив Наумлюк у Facebook.

Раніше 8 листопада в Криму зник зв'язок з групою жінок. Усі вони їхали до Херсона для оформлення документів дітям, але перестали виходити на зв’язок після досягнення андмінкордону з російського боку.

На останньому засіданні організації «Кримська Солідарність» співкоординатор «Бизим Балалар» Ельзара Іслямова повідомила, що всі питання з оформленням українських документів для дітей заарештованих кримських татар мають бути вирішені впродовж місяця. Домовленість про це була досягнута з офіційними відомствами України в Херсоні.

Проект «Бизим балалар» був запущений у 2016 році. Місія фонду – надання допомоги дітям сімей кримських політв'язнів і зниклих або викрадених кримських татар. Проект приймає і розподіляє не тільки фінансову допомогу. Активісти також приймають речі та іграшки, займаються організацією відпочинку та лікування дітей, психологічною реабілітацією, допомогою по господарству.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними». Нині Росія поширила цю заборону і на окупований Крим.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.