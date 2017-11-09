Жодна компанія не захищена від російських кіберзагроз – екс-керівниця Yahoo

Колишня керівниця інтернет-компанії Yahoo Марісса Майєр звинуватила «російських агентів» у значному витоку даних у 2014 році та заявила, що жодна компанія не захищена від таких загроз. На слуханнях у Конгресі США щодо кібератак на великі американські компанії 8 листопада Майєр сказала, що компанія запровадила численні заходи безпеки, але «російські агенти», яких пізніше виявили співробітники ФБР, виявили шлях до їх зламу.

«На жаль, хоча всі наші заходи допомагали Yahoo успішно захиститися від шквалу нападів як приватних, так і державних хакерів, російські агенти втручались у наші системи та вкрали дані наших користувачів. Як ми всі бачили, жодна компанія, приватна чи навіть державна установа не захищена від цих загроз», – відзначила Майєр.

У березні американські прокурори звинуватили двох російських розвідників та двох хакерів, які стоять за крадіжкою у 2014 році 500 мільйонів акаунтів Yahoo. Ці звинувачення з’явилися водночас із розслідуванями, пов’язаними з можливим втручанням Кремля в президентські вибори у 2016 році та ймовірними зв’язками між росіянами та соратниками президента Дональда Трампа.

Росія спростовує спроби вплинути на вибори в США.