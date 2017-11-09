Червоний Хрест перевіз на непідконтрольну територію Донеччини понад 270 тонн допомоги – ДПСУ

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) направила на непідконтрольну Україні територію Донецької області 14 вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України 9 листопада.

«Вчора через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території пройшли 14 вантажних автомобілів із гуманітарним вантажем. Зокрема, від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста надійшли гігієнічні та продуктові набори, офісне приладдя загальною вагою 273 тонни», – йдеться в повідомленні прес-служби.

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

За даними Плану гуманітарного реагування для України на 2017 рік, представленого ООН і українським урядом, близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту, що триває на сході України з весни 2014 року. За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».