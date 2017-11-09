Міністри НАТО ухвалять рішення про збільшення чисельності військ в Афганістані

Міністри оборони країн НАТО 9 листопада вирішать, чи збільшувати чисельність військовослужбовців в Афганістані з 13 до 16 тисяч, щоб допомогти уряду країни в боротьбі проти талібів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком дводенної наради заявляв, що додаткові підрозділи не матимуть бойових завдань. За його словами, вони стануть частиною місії НАТО «Рішуча підтримка», яка передбачає підготовку та підтримку афганських сил. Близько половини персоналу додаткових підрозділів становитимуть американські військові, уточнив Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп у серпні оголосив про нову стратегію американських дій в Афганістані. У вересні міністр оборони Джим Маттіс заявив, що в Афганістані додатково буде розміщено понад три тисячі американських військових.

Сполучені Штати, НАТО та інші партнери деякий час тримали в Афганістані понад 100 тисяч військовослужбовців, але після завершення участі військових НАТО в бойових діях у 2014 році у країні активізувалися таліби, а також бойовики угруповання «Ісламська держава».