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09 Листопад 2017, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

Трамп закликав Китай використати вплив на КНДР для ядерного роззброєння Пхеньяна

Голова КНР Сі Цзіньпін (л) і президент США Дональд Трамп, Пекін, 9 листопада 2017 року

Президент США Дональд Трамп, який перебуває з державним візитом у Пекіні, 9 листопада закликав Китай використати свій вплив для розв’язання ядерної проблеми Північної Кореї. На спільній із головою КНР Сі Цзіньпінем прес-конференції американський лідер сказав, що «Китай може швидко і легко вирішити цю проблему», і закликав Пекін скоротити фінансові зв'язки з Північною Кореєю.

Впродовж останніх місяців Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і здійснив шостий ядерний вибух, спонукавши Трампа в серпні обіцяти «вогонь і лють» у відповідь.

Трамп також заявив, що використовуватиме триденний візит до Китаю, щоб шукати вирішення значного торговельного дефіциту в торгівлі США з цією країною.

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