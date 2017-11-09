Трамп закликав Китай використати вплив на КНДР для ядерного роззброєння Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп, який перебуває з державним візитом у Пекіні, 9 листопада закликав Китай використати свій вплив для розв’язання ядерної проблеми Північної Кореї. На спільній із головою КНР Сі Цзіньпінем прес-конференції американський лідер сказав, що «Китай може швидко і легко вирішити цю проблему», і закликав Пекін скоротити фінансові зв'язки з Північною Кореєю.

Впродовж останніх місяців Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і здійснив шостий ядерний вибух, спонукавши Трампа в серпні обіцяти «вогонь і лють» у відповідь.

Трамп також заявив, що використовуватиме триденний візит до Китаю, щоб шукати вирішення значного торговельного дефіциту в торгівлі США з цією країною.