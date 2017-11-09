Литва надавала і за потреби надаватиме Україні летальну зброю – міністр оборони

Литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку, заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

«Щодо летального озброєння, ми вже надавали його Україні кілька років тому, і наша позиція щодо цього незмінна: ми маємо намір далі надавати цей вид озброєння і в майбутньому. Звичайно, в залежності від наших можливостей», – заявив Каробліс у штаб-квартирі НАТО, де тривають чергові зустрічі міністрів оборонних відомств 29 країн-союзниць.

Голова литовського міністерства оборони пояснює, що з часу російської агресії, Україна отримала й продовжує отримувати від його держави й іншу військову допомогу.

«Насамперед, серед наших пріоритетів – надання тренувальної підтримки і допомога в реформі української системи оборони. Литва входить до дорадчої групи, куди входять п’ять держав: США, Велика Британія, Канада, Литва й Польща. Ми надаємо інструкторів і навчальну допомогу українським сухопутним військам, силам спеціального призначення та військовій поліції. Крім цього, ми також допомагаємо у лікуванні та реабілітації поранених військових», – пояснив Радіо Свобода Раймундас Каробліс, додаючи, що Литва намагається у цьому сенсі надавати українцям всю можливу підтримку.

Литва нещодавно виступила з ініціативою впровадження для України «плану Маршалла» – так званого «Нового європейського плану для України». Литовці пропонують наступні роки з так званого «Європейського зовнішнього інвестиційного плану», де закладено 88 мільярдів до 2020 року, частину грошей використати на розвиток України.