Путін і Назарбаєв у Челябінську обговорять співпрацю Росії та Казахстану

Російський президент Володимир Путін 9 листопада зустрінеться з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в уральському місті Челябінську. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що обидва лідери відвідають 14-й форум міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану.

Перед поїздкою до Челябінська, 8 листопада, Назарбаєв відвідав Кустанайську область Казахстану, яка межує з Челябінською областю Росії. На зустрічі з іноземними інвесторами в Кустанаї Назарбаєв сказав: «Ми повинні підтримувати Росію, коли вона опинилася під суворими міжнародними санкціями».

США, ЄС та інші західні країни з 2014 року в кілька етапів запровадили проти Москви санкції – спершу через анексію Криму, згодом – через російську роль у збройному конфлікті на Донбасі. Попри ці санкції, Росія далі контролює окупований півострів і підтримує сепаратистів на сході України.

Росія та Казахстан мають другий за протяжністю кордон у світі, довжина якого складає майже 7 тисяч кілометрів, дві країни є провідними членами Євразійського економічного союзу, що складається з п’яти країн.