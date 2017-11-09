Рада збільшила фінансування Нацполіції на 1,5 мільярда гривень

Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2017 рік.

За схвалення законопроекту №7258 проголосували 292 депутати при мінімально необхідних 226.

Документ передбачає збільшення видатків для фінансового забезпечення Національної поліції на понад 1,5 мільярда гривень, Служби зовнішньої розвідки – на 200 мільйонів гривень, а також збільшення на 238 мільйонів гривень видатки МОЗ на лікування за кордоном громадян України, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні.

Кабінет міністрів вніс до парламенту проект закону про держбюджет на 2018 рік 15 вересня, в останній день, коли згідно з Бюджетним кодексом, мав це зробити. Відповідно до бюджетного кодексу, Верховна Рада розглядає проект закону про державний бюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня, проте депутати цього поки що не зробили.