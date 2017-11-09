У мерії Запоріжжя силовики проводять обшуки

У міській раді Запоріжжя співробітники прокуратури і управління захисту економіки Нацполіції проводять обшуки. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Нацполіції регіону.

Силовики проводять обшуки в приміщеннях департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міськради.

Як повідомили у поліції, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження стосовно періоду 2012-2015 років.

Інших подробиць у прес-службі Нацполіції не розголошують.

У міськраді підтверджують проведення обшуків, проте зазначають, що роботу департаменту дії силовиків не заблокували.