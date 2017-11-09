ВРП рекомендує президенту призначити суддями ВСУ Яновську, Коротуна і Ступак

Вища рада правосуддя (ВРП) рекомендує президенту України Петру Порошенку призначити суддями нового Верховного Суду адвоката Олександру Яновську і суддів Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Вадима Коротуна та Ольгу Ступак.

Як повідомляє прес-служба ради, ВРП вирішила внести подання про призначення Яновської – на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі ВСУ, а Коротуна і Ступак – на посаду суддей Касаційного цивільного суду у складі ВСУ.

29 вересня ВРП внесла подання про призначення 111 кандидатів на посади суддів ВСУ. Водночас рада відклала розгляд матеріалів щодо семи кандидатів, причина – нерозглянуті дисциплінарні провадження стосовно чинних суддів, наявність дисциплінарних скарг, які потребують перевірки, а також звернення щодо кандидата, які потребували додаткового вивчення.

Відповідно до законодавства, Вища рада правосуддя розглядає рекомендації і вносить президентові України подання про призначення судді на посаду. За результатами розгляду рекомендацій ВРП може вирішити внести подання про призначення на посаду судді або відмовити у внесенні подання.

Конкурс у новий Верховний суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного суду.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.