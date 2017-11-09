Прокуратура: суд залишив в силі вирок киянину, який знущався над котом

Апеляційний суд Києва залишив в силі вирок 32-річному киянину, обвинуваченому у жорстокому поводженні з тваринами.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, суд також відмовив стороні захисту у звільненні обвинуваченого від покарання на підставі акту амністії.

Сторона захисту просила суд пом’якшити обвинуваченому покарання, також заявила клопотання про звільнення обвинуваченого від покарання на підставі закону «Про амністію у 2016 році».

У липні Голосіївський райсуд Києва визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами і призначив покарання у вигляді 6 місяців арешту.

За даними слідства, 32-річний киянин, перебуваючи у дворі свого будинку, підвісив на дереві кота і жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозкову травму, знущання над твариною вдалося припинити завдяки втручанню випадкових свідків, які зняли дії чоловіка на відео і викликали правоохоронців.

У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Новий закон передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих прожиткових мінімумів, згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами», також карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. Розмір штрафу і строки позбавлення волі збільшені.

Водночас зоозахисники вважають, що чинні українські закони занадто м’які до тих, хто кривдить живі істоти.