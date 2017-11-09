В Україні почали будувати ядерне сховище за технологіями США

Сьогодні офіційно розпочалося будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження, яке, як очікують, буде здатне вмістити відходи трьох з чотирьох українських АЕС та безпечно зберігати їх упродовж ста років.

У церемонії початку будівництва взяли участь представники українського уряду, НАК «Енергоатом», виробника обладнання для зберігання палива компанії Holtec (США)та посольства Сполучених Штатів в Україні.

«Спорудження цього сховища дасть Україні змогу зменшити енергетичну залежність від Росії і заощадить мільярди доларів, які можна інвестувати, наприклад, в енергетику», – наголосила під час запуску будівництва посол США в Україні Марі Йованович.

Зі свого боку, міністр енергетики України Ігор Насалик наголосив, що Україна щороку витрачає понад 200 мільйонів доларів на оплату за вивезення використаного ядерного палива до Росії.

Українське сховище ЦСВЯП планують добудувати до кінця 2019 року. Частину обладнання для нього компанія Holtec поставить до України вже цього року.