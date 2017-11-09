Чоловік загинув від вибуху гранати в київській квартирі – поліція

Поліція Києва повідомляє про загибель 24-річного чоловіка, внаслідок вибуху гранати у квартирі в Дніпровському районі української столиці.

У поліції повідомили, що інцидент стався вранці 9 листопада. Про вибух у квартирі повідомила сусідка загиблого.

За попередніми даними, вибухнула бойова граната.

«На цей час нам відомо, що у помешканні проживали двоє братів, один із яких перебував вдома. Імовірно, він намагався розібрати гранату, яка вибухнула. Це почула сусідка, яка й викликала поліцію», – заявив керівник Дніпровського управління поліції Києва Олександр Кузьмін.

На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції. У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

У вересні на Тернопільщині внаслідок вибуху гранати загинув поліцейський 1986 року народження. У поліції повідомляли, що попередньою причиною загибелі поліцейського стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Перед цим поліція Київщини повідомляла, що військовий загинув у Ворзелі через необережне поводження з гранатою.