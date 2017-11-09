У Києві станція метро «Хрещатик» відновила роботу – метрополітен

У Києві станція метро «Хрещатик» відновила роботу, повідомляє «Київський метрополітен» на своїй сторінці в Facebook.

У метрополітені зазначають, що вибухонебезпечних предметів не виявили.

Раніше сьогодні станцію «Хрещатик» і пересадку на станцію «Майдан Незалежності», а також станцію метро «Палац спорту» і пересадку закривали через повідомлення аноніма про мінування. Роботу всіх станцій метро відновили.

Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.