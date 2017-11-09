Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для українців

Японія вирішила з 1 січня 2018 року спростити візові вимоги для українців.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, спрощення візових вимог стосується короткострокових візитів в Японію.

У посольстві Японії в Україні уточнюють, що коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування, буде розширено, а також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум.

У доповнення до існуючих одноразових віз будуть введені багаторазові візи (зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, в тому числі туризм.

У випадку самостійної оплати поїздки заявнику не буде потрібно надавати документи від гаранта.