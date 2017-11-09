Кількість ув’язнених в Україні з 2014 року знизилася вдвічі – Мін’юст

Кількість ув’язнених в Україні з 2014 року скоротилася удвічі – зі 124 до 59 тисяч людей. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявив заступник міністра юстиції України з пенітенціарного напрямку Денис Чернишов.

За його словами, це відбувається з різних причин.

«Перш за все, була певна декриміналізація кодексів, і по економічних статтях зараз застосовуються штрафи, а не ув’язнення», – сказав Чернишов.

За словами заступника міністра юстиції, усі дані наведені, не беручи до уваги пенітенціарні заклади на тимчасово окупованій території Донбасу та анексованому Росією Криму.

Чернишов також повідомив про те, що деякі ув'язнені були переведені на підконтрольну українській владі територію.

«За весь час передано на сьогодні 159 людей: 147 – з «ДНР» і 12 – з Криму», – заявив Чернишов і наголосив на тому, що з території, підконтрольної угрупованню «ЛНР», жодного ув’язненого на підконтрольну українській владі територію переведено не було.

Уряд України торік ліквідував Державну пенітенціарну службу, а її повноваження передав Міністерству юстиції. Відповідальним за реалізацію реформи пенітенціарної системи призначили заступника міністра юстиції Дениса Чернишова.

Станом на 1 вересня 2016 року в системі Державної пенітенціарної служби перебувають 148 установ, крім того, 29 установ є на території Донецької та Луганської областей, яку наразі не контролює українська влада. Станом на В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, розташованих на території, що контролюється українською владою, тримається усього майже 61 тисяча людей.