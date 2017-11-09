У Саудівській Аравії затримали 200 осіб у справі про корупцію

Влада Саудівської Аравії допитала понад 200 осіб у рамках розслідування корупції у країні, при цьому лише сімох відпустили без пред’явлення звинувачень.

Збиток від корупційних схем склав понад 100 мільярдів доларів за декілька десятиліть, заявив 9 листопада генпрокурор Саудівської Аравії. За його словами, розслідування зловживань вели три роки.

У королівстві заморожені понад півтори тисячі банківських рахунків. Це розслідування уже вийшло за межі країни: центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів запросив інформацію про рахунки 19 підданих Саудівської Аравії. Банкіри розповіли агентству Reuters, що багато заможних клієнтів почали розпродавати активи у регіоні.

5 листопада у Саудівській Аравії затримали 11 принців, 4 міністри і десятки колишніх урядовців. Справою займається комітет по боротьбі з корупцією, нещодавно створений за розпорядженням наслідного принца Мохаммада бін Салмана.