Росія: в Іжевську обвалився під’їзд житлового будинку, четверо людей загинули

У російському Іжевську ввечері 9 листопада завалився цілий під’їзд житлового будинку. За даними Росгвардії, загинули 4 людини.

«Поки дістали чотирьох. На жаль, вони мертві», – сказав «Інтерфаксу» заступник начальника управління Росгвардіі в Удмуртії Микола Мерзляков.

Попередня версія – вибух побутового газу. За даними «Інтерфаксу», в одній із квартир на верхніх поверхах могло бути несправне обладнання. Версію з вибухом газового балона виключили, оскільки у будинку встановлено мережеве газопостачання.

Під’їзд завалився повністю з першого по дев’ятий поверх. Як повідомляють очевидці, ріг будинку «склався» після того, як з нього деякий час йшов густий дим. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей будинок сильно зношений, оскільки був побудований майже 30 років тому.

На місце події виїхав голова Удмуртії Олександр Бречалов, створено оперативний штаб. У рятувальній операції бере участь велика кількість спецтехніки.