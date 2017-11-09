У Київраді пропонують заборонити політичну агітацію в школах Києва

Київська міськрада у першому читанні схвалила рішення щодо недопущення політичної діяльності та політичної агітації в школах Києва.

За це рішення проголосували 85 депутатів.

«На сьогодні багато депутатів не соромляться приходити у місцеві школи, аби прорекламувати себе чи свою політичну партію. Більше того, вони навіть відкривають громадські приймальні на територіях навчальних закладів. Такий стан речей недопустимий, а тому депутатам слід раз і назавжди заборонити таке свавілля», – зазначила співавтор проекту рішення Наталія Шульга, яку цитує прес-служба Київради.

Документом пропонується, що на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації, а матеріально-технічна база навчальних закладів столиці не повинна використовуватись для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

Відповідно до закону про освіту, серед принципів освітньої діяльності в Україні є невтручання політичних партій в освітній процес.