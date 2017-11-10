Футбольна збірна України зіграє з командою Словаччини

У Львові 10 листопада національна збірна України з футболу проведе перший контрольний поєдинок після невдалого завершення відбору на чемпіонат світу 2018 року. Суперниками «синьо-жовтих» будуть футболісти Словаччини.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко викликав на збори перед грою шістьох нових виконавців. Він заявив, що це і плановий захід щодо можливості познайомитися з новими футболістами та оцінити їхні ігрові якості, так і вимушений захід через значну кількість травм гравців збірної.

Уперше виклики до головної команди отримали захисники Олександр Сваток із луганської «Зорі», Артем Шабанов з донецького «Олімпіка», півзахисники львівських «Карпат» Сергій Мякушко, «Зорі» Олександр Андрієвський та «Маріуполя» В’ячеслав Танковський, нападник полтавської «Ворскли» Юрій Коломоєць.

Початок гри на «Арені-Львів» – о 20:00, у прямому ефірі матч Україна – Словаччина покажуть ТРК «Україна» та «Футбол-2».