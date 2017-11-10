Українські військові пройшли тренування з радіообміну за стандартами НАТО

Військовослужбовці Збройних сил України у складі литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг) пройшли тренування з ведення радіообміну за стандартами НАТО та провели випробування сумісності радіостанцій трьох країн під час навчання «Кленова арка-2017» в Польщі, повідомляє міністерство оборони України.

У відомстві уточнюють, що тренування відбувалися «за сприяння канадських наставників».

У Міноборони наголосили, що під час навчань «Кленова арка-2017» одночасно функціонують три мережі: комп'ютерна, телефонна та мережа радіозв'язку. «В один із навчальних днів планується вимкнення проводової мережі зв'язку для перевірки виключно радіозв'язку між командуванням ЛитПолУкрбригу та підлеглими підрозділами. Таким чином, передача рапортів, наказів та розпоряджень здійснюватиметься засобами радіозв’язку», – додали у міністерстві.

У цілому понад 460 українських військовослужбовців взяли участь у багатонаціональному командно-штабному навчанні «Кленова арка-2017». Окрім національного персоналу командування ЛитПолУкрбриг, Збройні сили України під час нинішньої «Кленової арки» представляли військовослужбовці 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, командування високомобільних десантних військ ЗСУ.