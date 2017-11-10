Балуху викликали «швидку» в суді в окупованому Криму

Під час засідання підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду окупованого Криму 10 листопада активісту Володимира Балуху, якого обвинувачують в зберіганні боєприпасів, стало зле, йому викликали «швидку допомогу».

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Балух не може стояти через біль у спині. Засідання суду відклали на кілька годин.

Роздольненский районний суд Криму 7 листопада розпочав судовий процес у справі Балуха.

У серпні суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму, а також штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, і справа була відправлена на повторний розгляд.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.