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10 Листопад 2017, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

Росія: кількість жертв обвалу в Іжевську зросла до шести

Зруйнований будинок в Іжевську

В Іжевську в підвалі будинку, в якому 9 листопада стався обвал, рятувальники знайшли тіло жінки. Таким чином, кількість жертв сягнула шести, серед них двоє дітей.

В екстрених службах повідомили, що тривають пошуки ще двох людей. До поліції після обвалу надійшли чотири заяви про пошук зниклих родичів, повідомив регіональний представник російського МВС.

Під'їзд житлового дев’ятиповерхового будинку в Іжевську обрушився в четвер увечері. У будинку зруйновані 32 квартири. Попередня версія події – вибух побутового газу.

Як повідомляють очевидці, ріг будинку «склався» після того, як з нього деякий час йшов густий дим. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей будинок сильно зношений, оскільки був побудований майже 30 років тому.

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