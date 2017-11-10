СММ ОБСЄ: у 2017 році на Донбасі постраждали 425 цивільних, з них 39 дітей

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що з початку року унаслідок бойових дій на Донбасі постраждали 425 цивільних, з них 39 дітей.

Як заявив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ, ця цифра перевищила кількість жертв за аналогічний період минулого року.

Він також зазначив, що минулого тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 5 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.