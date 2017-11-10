Філіппіни хочуть продовжувати закуповувати російську зброю – Дутерте

Філіппіни хочуть продовжувати закуповувати російську зброю для боротьби проти угруповання «Ісламська держава», заявив президент цієї країни Родріго Дутерте.

«Ми отримали від Росії модерну зброю. Це було надзвичайно важливо. Я маю намір продовжувати купувати цю зброю у майбутньому», – зазначив Дутерте 10 листопада під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіни на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В’єтнамі.

23 травня на острові філіппінському острові Мінданао було оголошено воєнний стан, після того, як озброєні бойовики-ісламісти разом з іноземними бойовиками штурмували місто Мараві.

Війська продовжують бої з екстремістами.

Воєнний стан дозволяє військовим стежити за правопорядком і затримувати людей без висунення звинувачень протягом тривалого часу.