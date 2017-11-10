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10 Листопад 2017, Київ 17:54
Новини | Міжнародні

Філіппіни хочуть продовжувати закуповувати російську зброю – Дутерте

Родріго Дутерте (Л) і Володимир Путін, 11 листопада 2017 року

Філіппіни хочуть продовжувати закуповувати російську зброю для боротьби проти угруповання «Ісламська держава», заявив президент цієї країни Родріго Дутерте.

«Ми отримали від Росії модерну зброю. Це було надзвичайно важливо. Я маю намір продовжувати купувати цю зброю у майбутньому», – зазначив Дутерте 10 листопада під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіни на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В’єтнамі.

23 травня на острові філіппінському острові Мінданао було оголошено воєнний стан, після того, як озброєні бойовики-ісламісти разом з іноземними бойовиками штурмували місто Мараві.

Війська продовжують бої з екстремістами.

Воєнний стан дозволяє військовим стежити за правопорядком і затримувати людей без висунення звинувачень протягом тривалого часу.

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