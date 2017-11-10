ДФС: майже 236 тисяч авто з іноземною реєстрацію перебувають в Україні незаконно

У Державна фіскальна служба заявляє, що станом на 1 листопада в Україні загалом перебуває понад 383 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з них з порушенням терміну – майже 236 тисячі авто.

Як повідомляє прес-служба відомства, з ввезених в режимі «транзиту» 100 тисяч авто – понад 67 тисяч перебувають в Україні з порушенням терміну, з понад 282 тисяч авто, ввезених в режимі «тимчасового ввезення», майже 169 тисяч – з порушенням терміну.

У ДФС вказують, що найчастіше завозять авто з Польщі – 118 тисяч авто, з Литва (54 тисячі), Німеччина (19 тисяч).

У вересні у Києві протестували з вимогою легалізації нерозмитнених авто. Протестувальники вимагали змінити закони так, щоб уможливити реєстрацію своїх авто за прийнятною ціною.