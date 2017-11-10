Суд визнав померлим еколога, який на Грибовицькому сміттєзвалищі у травні 2016 року

Личаківський районний суд Львова визнав померлим еколога, який зник під час пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі 30 травня 2016 року.

Із заявою до суду звернулася дочка еколога.

У рішенні, яке оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вказується, що 31 травня 2016 року підприємство «Збиранка» склало повідомлення про нещасний випадок, а у 2017 році визнали, що чоловік зник на території полігону.

Суд взяв до відома, що з моменту зникнення минуло більше шести місяців, на даний час місце його перебування невідоме.

Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа. Внаслідок зсуву загинули троє рятувальників, а тіло міського еколога досі так і не знайшли.