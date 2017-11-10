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10 Листопад 2017, Київ 19:21
Новини | Події

Суд визнав померлим еколога, який на Грибовицькому сміттєзвалищі у травні 2016 року

Пошуки на Грибовицькому сміттєзвалищі, 30 травня 2016 року

Личаківський районний суд Львова визнав померлим еколога, який зник під час пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі 30 травня 2016 року.

Із заявою до суду звернулася дочка еколога.

У рішенні, яке оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вказується, що 31 травня 2016 року підприємство «Збиранка» склало повідомлення про нещасний випадок, а у 2017 році визнали, що чоловік зник на території полігону.

Суд взяв до відома, що з моменту зникнення минуло більше шести місяців, на даний час місце його перебування невідоме.

Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа. Внаслідок зсуву загинули троє рятувальників, а тіло міського еколога досі так і не знайшли.

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