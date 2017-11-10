Саакашвілі заявляє про затримання свого сина в аеропорту «Бориспіль»

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє про затримання свого 11-річного сина в аеропорту «Бориспіль».

Як повідомив Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, з ним також затримали співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжував.

«Співробітник служби, що супроводжує мого сина, який летить до мене, знаходиться в офіційному відрядженні. У них всі документи в порядку, але два години їх тримають в окремій кімнаті без пояснення причин», – написав він.

За словами Саакашвілі, затримання відбулося дві години тому.

​Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

Проти Саакашвілі порушені чотири кримінальні справи в його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.