На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили перемир’я, застосовуючи міномети різних калібрів.

«Сили АТО 24 рази вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічували активність ворога», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у восьми обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» зведених даних ще не оприлюднили, але заявили про обстріли з боку ЗСУ околиць Ясинуватої та півдня контрольованої сепаратистами території.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.