Збірна України з футболу здобула вольову перемогу над словаками у Львові

Футбольна збірна України перемогла в першому після невдалого завершення відбору на чемпіонат світу контрольному поєдинку. У Львові підопічні Андрія Шевченка продемонстрували вольові якості в протистоянні з національною командою Словаччини.

Вже на 10-й хвилині Лукаш Штетіна після штрафного вдало зіграв на добиванні й вивів словаків уперед. Ще до завершення першого тайму, на 39-й хвилині Андрій Ярмоленко відновив рівновагу, а на 54-й хвилині точним ударом завершив сольний прохід Євген Коноплянка.

Результат 2:1 зберігся до кінця гри, в якій і Андрій Шевченко, і його словацький колега Ян Козак дали шанс виявити себе кільком дебютантам.

Наставник «синьо-жовтих» на післяматчевій прес-конференції подякував «Арені Львів» за підтримку в матчі із словаками. «Вдячний львівській арені за таку прекрасну підтримку. Традиція в цьому плані не змінилася. Тому збірна і виграла!» – сказав Шевченко.