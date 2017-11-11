Судді оновленого Верховного суду склали присягу

Судді оновленого Верховного суду України 11 листопада склали присягу. В урочистій церемонії взяв участь президент України Петро Порошенко, який привітав суддів нового Верховного суду зі вступом на посади.

Глава держави назвав 11 листопада «днем народження принципово нового Верховного суду».

«Він уперше був сформований на основі конкурсу, безпрецедентно відкритого, унікального, прозорого, транспарентного – і кожен з вас це знає – з високим рівнем конкуренції, який проходив під дуже пильним наглядом громадськості, з прискіпливою перевіркою кандидатів всіма антикорупційними органами», – нагадав Порошенко.

«Величезне прохання від усіх нас – поверніть людям віру у справедливість. Допоможіть їм знайти правду. І прошу завжди пам’ятайте ту ціну, яку заплатила Україна за незалежний та справедливий суд, за вашу можливість там працювати», – сказав президент України.

30 вересня 2016 року з набранням чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфікаційної комісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності.

Станом на 9 листопада Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести президентові подання про призначення 114 кандидатів на посади суддів Верховного суду.