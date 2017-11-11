Компанія Orbital перенесла запуск космічної вантажівки

Компанія Orbital АТК 11 листопада за лічені секунди до старту перенесла запуск космічної вантажівки Cygnus ракетою-носієм Antares. Пуск був запланований на 14:37 за київським часом з острова Воллопс в американському штаті Вірджинія, наступний пуск можливий о 14:14 за Києвом у неділю, 12 листопада.

Про причини скасування запуску 11 листопада повідомлень немає.

Новий запуск стане восьмим для компанії Orbital АТК, яка має контракт на суму 1,9 мільярда доларів з НАСА. Домовленості передбачають постачання космічної станції впродовж кількох років. Цього разу безпілотний корабель Cygnus мав доправити на Міжнародну космічну станцію понад три тонни продовольства, обладнання тощо.

Якщо запуск відбудеться найближчим часом, як заплановано, вантажівка має прибути до орбітального коплексу 13 листопада. Нині на космічній станції працюють троє американців, один італієць та двоє росіян.