Шахи: Анна Музичук заявила, що не поїде на чемпіонат до Саудівської Аравії через вимоги до вбрання і «ризик для життя»

Чемпіонка світу серед жінок у шахах рапід (швидких шахах) і бліц, українка Анна Музичук заявила, що не поїде на чемпіонат світу із цих різновидів шахів до Саудівської Аравії через суворі релігійні вимоги до жіночого вбрання в цій країні і, як вона твердить, «ризик для життя».

«ФІДЕ оголосила, що чемпіонати світу з шахів рапід і бліц будуть організовані кінцем цього року в Саудівській Аравії. Спершу Іран, потім Саудівська Аравія… цікаво, де ще організують наступний жіночий чемпіонат світу?» – написала вона у фейсбуці.

«Незважаючи на рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ер-Ріяді, що означає втрату двох титулів чемпіона світу. Ризикувати життям, весь час мати на собі «абаю»? Все має свою межу, і хусток в Ірані було більш ніж досить», – додала вона.

Шахістка не пояснила, що вона мала на увазі під «загрозою для життя» в Саудівській Аравії.

У цій країні, що дотримується суворих правил ісламу і в законодавстві і в суспільному життя, жінки, серед того й іноземки, зобов’язані на людях мати на собі широке вбрання, що вкриває практично все тіло, приховуючи його форми, відоме як «абая». Саудівські жінки також мусять вкривати голову; для іноземок ця вимога бажана, але не обов’язкова.

Іран є ще однією країною, де стиль одягу визначений примусово, відповідно до вимог ісламу – там усі жінки зобов’язані вкривати голову, а також закривати одягом усе тіло, хоча тип цього одягу не регламентований.

Анна Музичук свого часу також була чемпіонкою світу і з класичних шахів, але поступилася цим титулом на чемпіонаті світу, що відбувся в березні у столиці Ірану Тегерані.