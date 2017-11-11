СБУ повідомила про викриття нелегальних центрів для оформлення іноземного громадянства

Служба безпеки України повідомила, що припинила у двох областях на заході країни діяльність нелегальних центрів, які протиправно оформлювали українцям громадянство інших країн.

«Правоохоронці встановили, що ділки забезпечували «клієнтам» оформлення підробленого пакету документів, які дають право претендувати на отримання паспорта громадянина низки країн Євросоюзу. Зловмисники надавали замовникам повний «пакет послуг», у тому числі підбирали двійників, зі знанням іноземної мови, для відвідування закордонних дипломатичних установ. За інформацією спецслужби, протиправною схемою скористалися понад тисячу українських громадян, вартість комплекту підроблених документів складала до восьми тисяч євро», – мовиться в повідомленні.

Як заявили у спецслужбі, під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання зловмисників оперативники СБУ вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Правоохоронці, зокрема, виявили фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу. Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Коли саме це сталося, в повідомленні не уточнено.

Відповідно до чинного українського законодавства, свідоме набуття громадянства іншої держави має вести до втрати громадянства України.