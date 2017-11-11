З’їзд «Народного фронту»: Яценюк закликав перейти до «європейської» парламентсько-президентської республіки

Лідер партії «Народний фронт», колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на з’їзді своєї партії в Києві закликав до наступних чергових виборів в Україні забезпечити перехід держави до «повної європейської моделі парламентсько-президентської республіки».

Для цього, вважає він, Верховна Рада має ще до наступних виборів «привести у відповідність до Конституції» повноваження президента України і змінити закон про Кабінет міністрів.

Крім того, Яценюк наголосив, що найкращою гарантією безпеки України є членство в НАТО. За його словами, серед пріоритетів його партії на наступні роки має бути саме членство України в НАТО і в ЄС. При цьому він визнав, що нині ні в Північноатлантичному союзі, ні в Європейському союзі немає єдності щодо членства України. Зате, сказав він, є єдність українського народу в тому, що шлях України – лише до Євросоюзу і союзу НАТО.

Пункт про необхідність ухвалити закони про порядок втілення заходів для вступу України в ЄС і в НАТО ввійшов до резолюції з’їзду «Народного фронту». Крім того, в резолюції є заклик запровадити візовий режим із Росією.

Також у резолюції, яку зачитав Яценюк на з’їзді, йдеться про те, що «Народний фронт» має визначитися зі своєю кандидатурою на чергові президентські вибори, що відбудуться 2019 року, і зробити це 2018 року. Як заявив Яценюк, партія піде і на президентські, і на парламентські вибори 2019 року.

Партія «Народний фронт» виникла 2014 року, переважно з членів партії «Батьківщина», її провідними діячами стали Арсеній Яценюк, на той час прем’єр-міністр України, і Олександр Турчинов, тоді голова Верховної Ради і виконувач обов’язків президента. На позачергових парламентських виборах 2014 року партія здобула 82 мандати з 450 і ввійшла в тодішню коаліцію з партіями «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», «Батьківщина» і Радикальною партією. Голова політради «Народного фронту» Яценюк після виборів знову очолив уряд і був прем’єр-міністром до квітня 2016 року, коли подав у відставку після фактичного розпаду коаліції.